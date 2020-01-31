Бундестаг позбавив депутатської недоторканості лідера одної з фракцій

Депутати німецького Бундестагу 30 січня проголосували за зняття імунітету зі співголови правопопулістської фракції «Альтернатива для Німеччини» Александера Ґауланда.

Причиною стала підозра в ухилянні ним від сплати податків, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На пленарному засіданні у четвер було схвалено подання прокуратури Франкфурта-на-Майні "Про затвердження виконання судових рішень щодо обшуку та конфіскації".

Того ж дня пройшли обшуки в помешканнях депутата во Франкфурті на Потсдамі.

Депутати від АдН, співзасновником якої є Ґауланд, на засіданні парламенту під час голосування не з’явилися.

Одночасно Бундестаг проголосував за зняття недоторканності з депутата від партії ХДС Карін Штренц. Минулого року Бундестаг оштрафував Штренц на майже 20 тисяч євро за причетність до скандалу, пов’язаного з отриманням нею як членом Парламентської асамблеї Ради Європи хабаря з боку Азербайджану за лобіювання інтересів.