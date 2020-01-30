Чеський парламент намагався "штурмувати" чоловік з ножами і ліхтарем

У четвер, 30 січня, в будівлю парламенту Чеської Республіки намагався прорватися чоловік з ножами.

Про це поліція повідомляє в Twitter.

"31-річний озброєний чоловік намагався увірватися до будівлі парламенту. Він погрожував поліцейським ножем. Чоловіка затримали і доставили у відділок для подальшого розслідування. В інциденті ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31 letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. pic.twitter.com/TOMpSRqcmB — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2020

За попередньою юридичною кваліфікацією, чоловік хотів скоїти "акт насильства проти посадової особи", за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Чоловік намагався прорватися через головний під'їзд парламенту, де в той час проходило засідання. У нього виявлено 2 ножі та ліхтар.