Чеський парламент намагався

Чеський парламент намагався "штурмувати" чоловік з ножами і ліхтарем

Укрінформ
У четвер, 30 січня, в будівлю парламенту Чеської Республіки намагався прорватися чоловік з ножами.

Про це поліція повідомляє в Twitter.

"31-річний озброєний чоловік намагався увірватися до будівлі парламенту. Він погрожував поліцейським ножем. Чоловіка затримали і доставили у відділок для подальшого розслідування. В інциденті ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За попередньою юридичною кваліфікацією, чоловік хотів скоїти "акт насильства проти посадової особи", за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Чоловік намагався прорватися через головний під'їзд парламенту, де в той час проходило засідання. У нього виявлено 2 ножі та ліхтар.

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