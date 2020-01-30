На кордоні США з Мексикою виявили найдовший тунель контрабандистів
Про це повідомляє ВВС.
«Американські чиновники заявили про виявлення найдовшого тунелю контрабанди, який колись було знайдено на кордоні з Мексикою», - йдеться у повідомленні.
У тунелі протяжністю 1313 метрів є ліфт, рейкові шляхи, дренажні й повітряні вентиляційні системи й електричні кабелі високої напруги.
Прохід з'єднує промисловий майданчик у мексиканському місті Тіхуана з районом Сан-Дієго у Каліфорнії.
Під час виявлення тунелю не було здійснено жодних арештів або вилучення наркотиків.
Хто стоїть за будівництвом тунелю так само не відомо. Однак, як зазначає видання, у цьому районі діє мексиканський картель Сіналоа, який уряд США називає однією з найбільших у світі організацій з торгівлі наркотиками. Засновник картелю Хоакін «Ель Чапо» Гусман відбуває довічне ув'язнення в США.
Фото: foxnews.com