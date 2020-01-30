На Філіппінах підтвердили перший випадок коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дюк ІІІ підтвердив перший випадок нового коронавірусу в країні.

Про це повідомляє ABS-CBN.

“Філіппіни у четвер підтвердили перший випадок нового коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Дюка, йдеться про 38-річну громадянку Китаю з Ухані, яка прибула до столиці Філіппін Маніли через Гонконг 21 січня.

Нині вона перебуває в одній з державних лікарень.

Зазначається, що жінка звернулася до лікарів тільки 25 січня через легкий кашель.

Згодом завдяки проведеним в австралійській лабораторії тестам у жінки був встановлений коронавірус.

Раніше уряд Індії заявив про перший зафіксований у країні випадок захворювання на новий вид смертельної пневмонії (коронавірус), яка поширюється з Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

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Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: Xinhua