На Філіппінах підтвердили перший випадок коронавірусу
Про це повідомляє ABS-CBN.
“Філіппіни у четвер підтвердили перший випадок нового коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
За словами Дюка, йдеться про 38-річну громадянку Китаю з Ухані, яка прибула до столиці Філіппін Маніли через Гонконг 21 січня.
Нині вона перебуває в одній з державних лікарень.
Зазначається, що жінка звернулася до лікарів тільки 25 січня через легкий кашель.
Згодом завдяки проведеним в австралійській лабораторії тестам у жінки був встановлений коронавірус.
Раніше уряд Індії заявив про перший зафіксований у країні випадок захворювання на новий вид смертельної пневмонії (коронавірус), яка поширюється з Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.
Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.
Захворювання зафіксовано у 17 країнах.
Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
Фото: Xinhua