У Японії лавина накрила групу туристів
Укрінформ
Унаслідок сходження лавини на гірськолижному курорті в японському Хоккайдо восьмеро туристів застрягли під снігом.
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на місцевих рятувальників.
“Восьмеро туристів застрягли (під снігом — ред.) в результаті сходу лавини у четвер на гірськолижному курорті в Хоккайдо”, - йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, один французький турист все ж таки спромігся вибратися з-під снігу, спуститися з гори та покликати на допомогу з телефону. Коли на місце прибули рятувальники, сам француз вже втратив свідомість.
Про стан інших туристів не повідомляється.
Як повідомлялося, на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в Гімалаях зникли безвісти сім туристів.