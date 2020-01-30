У Японії лавина накрила групу туристів

Унаслідок сходження лавини на гірськолижному курорті в японському Хоккайдо восьмеро туристів застрягли під снігом.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на місцевих рятувальників.

“Восьмеро туристів застрягли (під снігом — ред.) в результаті сходу лавини у четвер на гірськолижному курорті в Хоккайдо”, - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, один французький турист все ж таки спромігся вибратися з-під снігу, спуститися з гори та покликати на допомогу з телефону. Коли на місце прибули рятувальники, сам француз вже втратив свідомість.

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Про стан інших туристів не повідомляється.

Як повідомлялося, на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в Гімалаях зникли безвісти сім туристів.