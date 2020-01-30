Пхеньян і Сеул тимчасово закривають офіс на кордоні
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на чиновника з Міністерства з возз'єднання Південної Кореї.
"У четвер Південна й Північна Корея домовилися тимчасово закрити спільний офіс зв'язку у північнокорейському місті Кесон через побоювання поширення нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновника, натомість комунікації тимчасово будуть здійснюватися телефоном і факсом.
Зазначається, що загалом в офісі працювали 58 громадян Південної Кореї. Їх буде якомога швидше повернуто на батьківщину.
Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 16 країнах.
Станом на 30 січня померли вже 170 осіб, підтверджені 7 711 випадків зараження.