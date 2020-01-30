Пхеньян і Сеул тимчасово закривають офіс на кордоні

Представники влади Південної й Північної Кореї домовилися тимчасово закрити спільний офіс зв'язку через побоювання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на чиновника з Міністерства з возз'єднання Південної Кореї.

"У четвер Південна й Північна Корея домовилися тимчасово закрити спільний офіс зв'язку у північнокорейському місті Кесон через побоювання поширення нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, натомість комунікації тимчасово будуть здійснюватися телефоном і факсом.

Зазначається, що загалом в офісі працювали 58 громадян Південної Кореї. Їх буде якомога швидше повернуто на батьківщину.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 16 країнах.

Станом на 30 січня померли вже 170 осіб, підтверджені 7 711 випадків зараження.