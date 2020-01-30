Білий дім хоче "відредагувати" книгу Болтона

Адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги Джона Болтона — колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

Про це йдеться в листі Ради національної безпеки США адвокату Болтона, який опинився в розпорядженні відразу декількох американських ЗМІ в середу, 29 січня, передає DW.

"В рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації. Деякі відомості навіть відносяться до категорії "цілком таємно". ...Книга не може бути опублікована чи оприлюднена без видалення засекреченої інформації", - йдеться в листі.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня у ЗМІ потрапила інформація про рукопис Джона Болтона, який має стати основою для нової книги. В ній, зокрема, стверджувалося, що президент Трамп сказав своєму раднику з питань нацбезпеки про намір продовжувати "заморожування" $391 млн оборонної допомоги для України. Умовою для припинення тиску називалося розслідування української влади проти демократів, включаючи Джона Байдена.

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