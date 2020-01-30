Євросоюз та МВФ уклали нову угоду щодо фінансового партнерства

Європейська комісія і Міжнародний валютний фонд уклали нову рамкову угоду, яка визначить спільні зусилля цих інституцій на ключових напрямках, включаючи боротьбу з кліматичними змінами, інвестиції у розвиток цифрових технологій та допомогу країнам, що розвиваються.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Єврокомісії.

"Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, від імені Європейського Союзу, та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва уклали нову Рамкову фінансову угоду про партнерство, яка посилить їх партнерство у вирішенні подоланні ключових викликів, включаючи кліматичні зміни, та у допомозі країнам у досягненні цілей сталого розвитку. Європейський Союз є головним партнером МВФ у розвитку спроможностей з 2016 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нова угода посилить, спростить та прискорить укладення контрактних зобов’язань в рамках спільних дій з підтримки якісного економічного управління, організації бюджетного фінансування, інституційного будівництва та мобілізації внутрішнього виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, 28 січня, за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив про готовність ЄС виділити Україні черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 500 мільйонів євро одразу після виконання Україною зобов’язань, взятих перед МВФ.