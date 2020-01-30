Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку

Народні збори (парламент) Болгарії проголосували проти висловлення вотуму недовіри уряду Бориса Бойка.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

“29 січня Народні збори Болгарії відхилили постанову про вотум недовіри коаліційному уряду прем'єр-міністра Бориса Бойка”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проти постанови проголосували 124 депутати, за - 102 і ще дев'ятеро утрималися.

Постанова була внесена на розгляд парламенту з ініціативи 78 опозиційних депутатів від Партії соціалістів через невдалу політику у сфері захисту довкілля.

Це вже четверта внесена постанова про вотум недовіри від початку роботи уряду Бойка у 2017 році. Перші три документи стосувалися неспроможності уряду Болгарії боротися з корупцією та невдалої політики у сфері охорони здоров'я та безпеки.