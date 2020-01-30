Канада розпочала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю зі США та Мексикою

Канадський парламент розпочав процедуру ратифікації оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, яке внесла відповідний законопроєкт до парламенту.

“Сьогодні — важливий день для відносин із нашими найважливішими торговельними партнерами. Так само, як ми привітали затвердження нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) Сполученими Штатами Америки й Мексикою, ми радо робимо наступний крок у внутрішньоканадському ратифікаційному процесі, аби канадці могли отримати вигоду від переваг нової угоди”, - сказала Фріланд.

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На її переконання, нова НАФТА “є перемогою для усіх канадців, усіх політичних поглядів та у всіх регіонах країни”. “Нашою метою протягом перемовин був захист національних інтересів, збереження робочих місць та пришвидшення економічного зростання в країні. Ми невтомно працювали, аби захистити канадські інтереси й цінності та досягти консенсусу у важливих для усіх канадців питаннях”, - наголосила віцепрем’єр.

Зазначимо, що підготовлений нею законопроєкт передбачає внесення змін до десятків законодавчих актів із різних сфер, аби увідповіднювати їх до тексту нової торговельної угоди.

Як відомо, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-ому вона залишалася найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в $478 мільйонів осіб і сукупним ВВП у розмірі $20,7 трильйона, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали понад два роки.

Мексика ще наприкінці грудня ратифікувала нову угоду, а цього тижня процес її ратифікації завершився у США.