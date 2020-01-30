Ізраїль знову завдав авіаударів по сектору Гази

У ніч на четвер ВПС Ізраїлю завдали кілька авіаударів по військових та інших об’єктах на території сектору Гази.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на джерела в органах безпеки Ізраїлю.

“Співрозмовники розповіли про щонайменше два послідовні авіаудари, завдані по півдню та півночі сектора Гази, та додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою й було чутно кілька вибухів. Інформації про поранених не надходило”, - пише Xinhua.

Зазначається, що авіаудари були завдані за кілька годин після того, як з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено ракету.

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За інформацією співрозмовників Xinhua раніше у середу Ізраїль вже обстрілював Сектор Гази, відповідаючи на запуск запальних повітряних куль.

“Джерела розповіли, що розвідувальний дрон ізраїльської армії застосував щонайменше одну ракету проти групи палестинських активістів, які намагалися запустити десяток повітряних куль із запальною сумішшю”, - йдеться у матеріалі.

Як раніше повідомляло агентство, учора Ізраїль надіслав додаткові підрозділи на кордон з Палестиною на тлі напруження після оприлюднення мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході.