За два дні з моря поблизу Марокко врятували понад 200 мігрантів

Берегова охорона Марокко врятувала з моря 210 мігрантів, які потрапили у халепу, намагаючись перетнути Середземне море на малих суднах.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву Берегової охорони Марокко.

“У заяві зазначається, що восьмеро незаконних мігрантів були марокканцями й додається, що незаконні мігранти були врятовані під час кількох операцій у понеділок та вівторок”, - пише Xinhua.

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Усім мігрантам було надано першу допомогу та доправлено до різних портових міст.

“Марокко стало транзитною країною для африканських мігрантів, які намагаються дістатися до Європи для покращення умов життя. Марокканська влада минулого року арештувала 27317 мігрантів, у тому числі 20141 іноземця”, - йдеться у матеріалі.

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Як повідомлялося, за 2019 рік менше ніж 111 тисяч мігрантів перетнули Середземне море, прямуючи до Європи, майже 1300 загинули в дорозі. Загалом, за даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року Середземне море забрало життя 19 164 мігрантів.