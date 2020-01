Парнаса вигнали з Сенату, де він був гостем на слуханнях з імпічменту

Про це написав у середу сенатор-республіканець Тед Круз на власній твітер-сторінці.

"Сцена із судового процесу з імпічменту: Сенатор Шумер запросив Лева Парнаса бути його особистим гостем сьогодні на суді. Кілька хвилин тому Парнаса вивели з галереї ... тому що він носить браслет на щиколотці", - написав республіканець.

При цьому, Круз додав, що браслет вказує на те, що Парнас має серйозні звинувачення за кримінальною справою.

Scenes from the impeachment trial: Schumer invited Lev Parnas to be his personal guest today at the trial. Minutes ago, Parnas was ejected from the gallery...because he’s wearing an ankle bracelet mandated bc he’s a criminal defendant accused of serious felonies! #CantMakeItUp