Парнаса вигнали з Сенату, де він був гостем на слуханнях з імпічменту

Парнаса вигнали з Сенату, де він був гостем на слуханнях з імпічменту

Укрінформ
Демократи запросили бізнесмена радянського походження Лева Парнаса в якості гостя на слухання з імпічменту президента в Сенаті, однак його вивела охорона через те, що він носить браслет стеження.

Про це написав у середу сенатор-республіканець Тед Круз на власній твітер-сторінці.

"Сцена із судового процесу з імпічменту: Сенатор Шумер запросив Лева Парнаса бути його особистим гостем сьогодні на суді. Кілька хвилин тому Парнаса вивели з галереї ... тому що він носить браслет на щиколотці", - написав республіканець.

При цьому, Круз додав, що браслет вказує на те, що Парнас має серйозні звинувачення за кримінальною справою.

Як повідомляв Укрінформ, Лев Парнас віднедавна почав надавати Конгресу свідчення про те, що близьке оточення Дональда Трампа докладало адресних зусиль, щоби натиснути на Україну в проведенні розслідування проти родини Джо Байдена.

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Водночас, Парнас є фігурантом іншої кримінальної справи. Він звинувачується у порушенні американського законодавства у питанні лобістської діяльності під час місцевих виборів у США.

Фото: JOSH GERSTEIN

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