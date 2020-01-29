Трамп підписав нову угоду про вільну торгівлю з Мексикою і Канадою

Президент США підписав нову торговельну угоду між США, Мексикою й Канадою (USMCA), що замінила Угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA), яку Дональд Трамп постійно називав "катастрофою".

Церемонія підписання відбулася в середу перед Білим домом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це колосальна перемога для наших фермерів і власників ранчо", - прокоментував президент США зміст документа.

Водночас, крім сільськогосподарської галузі, угода також створює преференції для автомобільного виробництва в трьох країнах.

Угода USMCA охоплює товарообіг на понад $1,3 трлн. Документ уже пройшов ратифікацію з Мексикою, однак у випадку з Канадою ця процедура ще не проведена.

Як повідомлялося, США, Канада й Мексика впродовж останніх понад два десятиріччя мали зону вільної торгівлі, затверджену угодою NAFTA за часів президента Біла Клінтона.

Фото: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian