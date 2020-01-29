В Європарламенті вшанували пам'ять жертв Голокосту

В Європарламенті вшанували пам'ять жертв Голокосту

Укрінформ
Під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі відбулася церемонія з приводу 75-ї річниці звільнення нацистського табору смерті Освенцим (Аушвіц), депутати вшанували пам’ять більш ніж шести мільйонів людей, які загинули під час Голокосту.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Нацизм і расизм є не шляхом мислення, це злочини. Коли б не читали у газетах статті про акти насильства, про атаки або расистські напади, ми маємо сприймати ці атаки як напад на кожного з нас. Це атаки на Європу та на цінності, які вона представляє», - зауважив Президент Європарламенту Девід Сассолі.

У свою чергу, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка взяла участь у церемонії, наголосила на тому, що сучасна Європа ніколи не буде миритися із проявами антисемітизму, расизму або інших форм дискримінації людини.

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«Європа не буде мовчазною. Ми будемо боротися проти антисемітизму на всіх рівнях. Ми ніколи не дозволимо заперечення злочину Голокосту. Ми будемо боротися з усіх сил проти дискримінації, расизму та або вигнання», - наголосила Президент Єврокомісії.

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

Фото: europarl.europa.eu.

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