В Європарламенті вшанували пам'ять жертв Голокосту

Під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі відбулася церемонія з приводу 75-ї річниці звільнення нацистського табору смерті Освенцим (Аушвіц), депутати вшанували пам’ять більш ніж шести мільйонів людей, які загинули під час Голокосту.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Нацизм і расизм є не шляхом мислення, це злочини. Коли б не читали у газетах статті про акти насильства, про атаки або расистські напади, ми маємо сприймати ці атаки як напад на кожного з нас. Це атаки на Європу та на цінності, які вона представляє», - зауважив Президент Європарламенту Девід Сассолі.

У свою чергу, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка взяла участь у церемонії, наголосила на тому, що сучасна Європа ніколи не буде миритися із проявами антисемітизму, расизму або інших форм дискримінації людини.

«Європа не буде мовчазною. Ми будемо боротися проти антисемітизму на всіх рівнях. Ми ніколи не дозволимо заперечення злочину Голокосту. Ми будемо боротися з усіх сил проти дискримінації, расизму та або вигнання», - наголосила Президент Єврокомісії.

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

Фото: europarl.europa.eu.