Трамп: Якби я слухав Болтона, ми б мали “шосту світову”

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував свого ексрадника Джона Болтона, деякі тези з рукопису книги якого оприлюднили ЗМІ.

Про це він написав у Twitter.

Як зазначив глава Білого дому, Болтон "не зміг отримати схвалення (Сенату США – ред.) на посаду постійного представника в ООН багато років тому і після цього не отримав жодних інших схвалень". При цьому, за словами Трампа, Болтон "благав" його про призначення на посаду, яка не потребує підтвердження в Сенаті.

"Я дав йому (посаду радника з питань нацбезпеки – ред.) попри те, що багато хто говорив: "Не робіть цього, сер", - заявляє президент США.

При цьому він звинуватив Болтона у багатьох помилках.

"Якщо відверто, якби я слухав його, ми вже мали би Шосту світову війну",- зазначив Трамп.

Водночас, президент заявив, що книга, яку підготував до друку Болтон, є неправдивою, а інформація в ній стосується національної безпеки США і є засекреченою.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня у ЗМІ потрапила інформація про рукопис Джона Болтона, що має стати основою для нової книги. У ньому, зокрема, стверджувалося, що президент Трамп сказав своєму раднику з питань нацбезпеки пронамір продовжувати "заморозку" $391 млн оборонної допомоги для України. Умовою для припинення тиску називалося розслідування української влади проти демократів, включно з Джоном Байденом.

Сам Трамп це заперечує.

Фото: The White House