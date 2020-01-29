Європейським авіакомпаніям дозволили літати над Іраном та Іраком

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) скасувала тимчасові обмеження щодо польотів європейських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

"У результаті зустрічі групи з оцінки ризиків авіаційної безпеки Євросоюзу, тимчасові рекомендації, які були оголошені EASA та Єврокомісією 8 січня 2020 року щодо уникнення перельотів над Іраком та Іраном, були скасовані", - йдеться у пресрелізі.

Водночас у відомстві все ще рекомендують авіакомпаніям уникати іранського повітряного простору на висотах нижче 7620 метрів та користуватися тільки двома повітряними коридорами в Іраку.

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Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

У той же день міжнародні авіакомпанії почали перенаправляти рейси з повітряного простору Ірану після того, як країна запустила кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку.