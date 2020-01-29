Як делегація США їздила на інавгурацію Зеленського - оприлюднили документи
Про це йдеться у документах Міненергетики США щодо контактів міністра з українським керівництвом, оприлюднених на запит організації American Oversight.
Документи, які охоплюють 148 сторінок, включають, зокрема, звіт делегації з підготовки та здійснення візиту на інавгурацію до Києва, а також основні тези переговорів, довідкові матеріали, біографії учасників зустрічей тощо.
"Зрозуміло, що ваш меседж про зміни та реформи резонує з прагненнями українського народу (73% народної підтримки). Сполучені Штати і ЄС готові співпрацювати з вами для того, щоби гарантувати реалізацію змін та реформ. Але ви повинні підтвердити зобов'язання, що готові зробити важкий вибір щодо боротьби з корупцією, а також реформ належного врядування", - наголошувала американська сторона під час візиту до Києва.
Крім того, міністр енергетики підкреслював необхідність проведення реформ в Україні в енергетичній сфері.
Водночас оприлюднені документи не містять інформації про те, як потім відбувалася співпраця Перрі й особистого адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямі, що підтвердив пізніше сам Перрі. Це стало одним із головних питань, що розглядалося в процесі імпічменту президента США.
У лютому й березні очікується оприлюднення інших документів щодо контактів з Україною ексміністра енергетики США, який вважається одним із "трьох аміго", призначених президентом Трампом для паралельних контактів з українським керівництвом.
Призначення Трампом міністра енергетики відповідальним на українському напрямі викликало зацікавленість у Вашингтоні після того, як стало відомо, що глава Білого дому прагнув відкриття в Україні розслідування проти газової фірми Burisma. Зокрема, акцентувалося на тому, що в раді директорів компанії певний час працював син віцепрезидента США Джо Байдена, Гантер. Розслідування могло бути використано Трампом для того, щоби отримати перевагу над Байденом у нинішніх президентських виборах у США.