Як делегація США їздила на інавгурацію Зеленського - оприлюднили документи

Офіційна делегація США на чолі з тодішнім міністром енергетики Ріком Перрі, яка прибула в Київ у травні 2019 року на інавгурацію Президента Володимира Зеленського, порушувала питання боротьби з корупцією та проведення реформ.

Про це йдеться у документах Міненергетики США щодо контактів міністра з українським керівництвом, оприлюднених на запит організації American Oversight.

Документи, які охоплюють 148 сторінок, включають, зокрема, звіт делегації з підготовки та здійснення візиту на інавгурацію до Києва, а також основні тези переговорів, довідкові матеріали, біографії учасників зустрічей тощо.

"Зрозуміло, що ваш меседж про зміни та реформи резонує з прагненнями українського народу (73% народної підтримки). Сполучені Штати і ЄС готові співпрацювати з вами для того, щоби гарантувати реалізацію змін та реформ. Але ви повинні підтвердити зобов'язання, що готові зробити важкий вибір щодо боротьби з корупцією, а також реформ належного врядування", - наголошувала американська сторона під час візиту до Києва.

Крім того, міністр енергетики підкреслював необхідність проведення реформ в Україні в енергетичній сфері.

Водночас оприлюднені документи не містять інформації про те, як потім відбувалася співпраця Перрі й особистого адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямі, що підтвердив пізніше сам Перрі. Це стало одним із головних питань, що розглядалося в процесі імпічменту президента США.

У лютому й березні очікується оприлюднення інших документів щодо контактів з Україною ексміністра енергетики США, який вважається одним із "трьох аміго", призначених президентом Трампом для паралельних контактів з українським керівництвом.

Призначення Трампом міністра енергетики відповідальним на українському напрямі викликало зацікавленість у Вашингтоні після того, як стало відомо, що глава Білого дому прагнув відкриття в Україні розслідування проти газової фірми Burisma. Зокрема, акцентувалося на тому, що в раді директорів компанії певний час працював син віцепрезидента США Джо Байдена, Гантер. Розслідування могло бути використано Трампом для того, щоби отримати перевагу над Байденом у нинішніх президентських виборах у США.