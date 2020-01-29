Венеціанська комісія має дати оцінку “конституційній реформі” Путіна - генсек Ради Європи

Ініціативи щодо внесення змін до конституції Російської Федерації мають бути розглянуті Венеціанською комісією на відповідність міжнародному праву.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, відповідаючи на запитання делегатів ПАРЄ у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Наскільки я розумію, Парламентська асамблея вже звернулася або вирішила звернутися до Венеціанської комісії, щоб отримати її думку (про конституційну реформу в РФ – ред.). Отже, достатньо одного органу Ради Європи, щоб зробити таке звернення», - сказала Пейчинович-Бурич, відповідаючи на запитання про її думку щодо ініційованої в РФ реформи політичної системи.

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При цьому вона висловила занепокоєння пропозицією започаткувати в РФ принцип переважності національного законодавства над міжнародним правом, зокрема щодо рішень Європейського суду з прав людини та Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомлялося, президент РФ Путін у своєму щорічному посланні до Федеральних зборів 15 січня озвучив ініціативи щодо змін у політичній системі країни, включаючи зміни до конституції. Серед пропозицій також ідеться про відмову від принципу примату міжнародного права над національним законодавством.

Фото: dpa