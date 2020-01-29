Казахстан призупиняє всі види пасажирського сполучення з Китаєм

Казахстан призупинив автобусне, залізничне і авіасполучення з Китаєм через поширення коронавирусу.

Про це повідомляється на сайті казахстанського уряду.

«Міжвідомчою комісією при Уряді РК було вжито ряд додаткових захисних заходів щодо недопущення поширення коронавирусу на території Казахстану: з 29 січня 2020 року припинені пасажирські автобусні перевезення між РК і КНР; з 1 лютого 2020 року припиняється курсування пасажирських потягів за маршрутами прямування між РК і КНР; з 3 лютого 2020 р призупиняється регулярне повітряне сполучення між РК і КНР», - йдеться в повідомленні.

Раніше уряд Казахстану призупинив видачу віз громадянам КНР.

Разом з цим, як зазначається в заяві, Казахстан не переноситиме відбіркові матчі Кубка Федерації з китайського Дунгуана у Нур-Султан в період з 4 по 8 лютого.

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Але, разом з цим, Казахстан прийняв рішення скасувати проведення відбіркового чемпіонату Азії з водного поло в період з 12 по 16 лютого для недопущення поширення коронавирусу на території республіки.

Зазначається, що станом на 29 січня в Республіці Казахстан випадки захворювання коронавирусною інфекцією не зареєстровані.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавирусом 2019 nCoV у Китаї досягла 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання вже підтверджені в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі і ОАЕ.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавирусу є лихоманка і утруднене дихання.