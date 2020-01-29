ПАРЄ хоче отримати висновки Венеціанської комісії про конституційну реформу Путіна

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують Венеціанській комісії зробити висновки щодо ініціатив президента РФ Володимира Путіна про зміну політичної системи в державі.

Про це у кулуарах ПАРЄ розповів парламентарій від Литви Емануеліс Зінгеріс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Комітет з прав людини вирішив, що усі нові ініціативи в Російській Федерації, новий пакет пропозицій глави РФ віднині будуть аналізуватися у Венеціанській комісії», - заявив литовський політик.

Він наголосив, що розгляд положень реформи політичної системи в Росії комісія повинна здійснити ще на етапі їхнього затвердження, але не після ухвалення на законодавчому рівні.

«Комітет з прав людини дійшов такого рішення, коли з Москви почали надходити тривожні сигнали. Необхідно проаналізувати, що пропонує президент РФ, і як це відображатиметься на правах людини, або матиме наслідки для того, що залишилося від прав людини – назвемо це так – у Росії», - зазначив Зінгеріс.

Литовський парламентарій навів приклад, що голова російської делегації в Асамблеї Петро Толстой під час однієї з дискусій висловив думку, що Європейський суд з прав людини є «політизованим», а, відтак, його рішення не потрібно виконувати.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у своєму щорічному посланні до Федеральних зборів озвучив ініціативи відносно змін у політичній системі країни, включаючи зміни до конституції. Серед пропозицій також ідеться про відмову від принципу переважання міжнародного права над національним законодавством.

Тобто, за словами Путіна, "вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії лише у тій часині, в якій вони не призводять до обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать нашій конституцій".