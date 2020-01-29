British Airways припиняє польоти до Китаю через коронавірус

Британська авіакомпанія British Airways призупинила польоти до двох найбільших китайських міст - Пекіна та Шанхая через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Mirror.

“British Airways призупинила польоти до Пекіна та Шанхая через спалах коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, британський авіаперевізник скасував прямі рейси з Лондона до Пекіна й Шанхаю до березня цього року.

За словами речниці British Airways, нині компанія “продовжує оцінювати ситуацію” у Китаї.

Раніше МЗС Великої Британії закликало громадян відмовитися від поїздок на материкову частину Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

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Центр громадського здоров'я МОЗ України отримав лише чотири повідомлення про підозру на коронавірус, що потребують додаткової перевірки.

Жоден випадок не підтвердився.

Експерти ЦОЗ особливо підкреслили, що коронавірус є нестійким у зовнішньому середовищі, тож побоювання щодо передачі його через поштові посилки або фрукти є безпідставними.