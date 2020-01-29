Міністр торгівлі США через коронавірус відклав поїздку до Китаю
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційного представника міністерства.
"Міністр Росс із задоволенням приїде до Китаю у відповідний час", - заявив представник американського відомства.
Зазначається, що таке рішення було прийнято на тлі побоювань американських чиновників, пов'язаних з поширенням китайського коронавірусу.
Росс ймовірно планував зустрітися з китайськими колегами, відповідальними за виконання домовленостей щодо "першої фази" торговельної угоди між США та КНР.
Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Китаю Лю Хе підписали "першу фазу" торговельної угоди. Церемонія підписання відбулася 15 січня в Білому домі у Вашингтоні.
Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі та ОАЕ.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.