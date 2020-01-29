Міністр торгівлі США через коронавірус відклав поїздку до Китаю

Міністр торгівлі США Вілбур Росс відклав заплановану у лютому поїздку в Китай через спалах нового коронавірусу.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційного представника міністерства.

"Міністр Росс із задоволенням приїде до Китаю у відповідний час", - заявив представник американського відомства.

Зазначається, що таке рішення було прийнято на тлі побоювань американських чиновників, пов'язаних з поширенням китайського коронавірусу.

Росс ймовірно планував зустрітися з китайськими колегами, відповідальними за виконання домовленостей щодо "першої фази" торговельної угоди між США та КНР.

Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Китаю Лю Хе підписали "першу фазу" торговельної угоди. Церемонія підписання відбулася 15 січня в Білому домі у Вашингтоні.

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Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі та ОАЕ.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.