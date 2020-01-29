Знайшли тіла пілотів, загиблих при падінні літака США в Афганістані

У провінції Газні, Афганістан, на місці падіння військового літака США виявлені тіла членів екіпажу.

Про це повідомляє CNN.

«Два тіла членів екіпажу були знайдені в американському військовому літаку, який упав у афганській провінції Газні цього понеділка», - йдеться в повідомленні.

Пентагон уже офіційно підтвердив виявлення загиблих пілотів. Також в американському військовому відомстві заявили, що від екіпажу літака надходив сигнал лиха, який вказує на деякі технічні проблеми з ним. Розслідування обставин катастрофи триває.

Як відомо, літак Bombardier E-11A зазнав аварії в провінції Газні, яка в основному контролюється талібами. Спочатку афганська влада заявила, що розбився літак державної авіакомпанії Ariana, але компанія швидко це спростувала.

Літак E-11A, один з чотирьох у ВПС США. По суті, це адаптований представницький літак Bombardier, обраний через його здатність літати на великій висоті і зі збільшеною дальністю польоту.

Його завдання - забезпечити кращий зв'язок між повітряними і наземними силами, а також між різними типами літаків, які працюють у важкодоступній місцевості або використовують несумісні канали передачі даних.

Слід зауважити, що авіація разом із електронним обладнанням, встановленим на безпілотних системах, зіграла важливу роль в афганському конфлікті, де гірський ландшафт є серйозною проблемою для військових комунікацій.