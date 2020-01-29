Віцепрезидент Єврокомісії обговорила у Польщі реформу судоустрою

Єврокомісія готова до діалогу з Польщею щодо змін у системі судочинства, але не йтиме на компроміси у питаннях базових цінностей.

Про це після низки зустрічей у Варшаві з представниками судової, виконавчої та законодавчої влади Польщі заявила віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми готові до діалогу, але не будемо намагатися встановлювати компроміси у питаннях базових цінностей. Ми маємо спільно оцінити, що є найважливішою цінністю і підставою верховенства права. Ми також маємо узгодити, як зробити так, щоб польській системі правосуддя довіряли європейські партнери”,- заявила Юрова.

Вона зауважила, що приїхала до Варшави з посланням від президента Єврокомісії, і що це були не переговори, а обмін думками.

Юрова зазначила, що Єврокомісія готова до “нового розділу” у відносинах з Польщею, але не хоче перетинати “червону лінію”, втручаючись у внутрішні справи країни.

Віцепрезидент Єврокомісії також поінформувала, що під час зустрічі попросила міністра юстиції Польщі створити “спільну технічну платформу”, де можна було б обговорювати чергові кроки, які будуть робити обидві сторони.

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Під час перебування у Варшаві Юрова зустрілася з маршалками Сейму та Сенату, омбудсменом, міністром юстиції, головою конституційного суду і заступником глави МЗС Польщі.

Заступник глави МЗС Павел Яблонський після зустрічі зазначив, що Польща готова до діалогу з Єврокомісією, але він має бути справжнім, а не імітованим.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив зміни до законів про верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи. Те саме стосується дій, які ставлять під сумнів обрання суддів або не поєднуються з принципом незалежності судів. Окрім того, забороняється Верховному суду оспорювати дії та повноваження конституційних органів влади.

Ці зміни викликали опір в суддівському середовищі Польщі. Проти виступають і правозахисні організації, серед яких, зокрема, Amnesty International та Гельсінська спілка з прав людини. Застереження проти змін у судовій системі РП висловила Венеціанська комісія, представники якої на запрошення маршалка Сенату Томаша Гродзького побували в Польщі.

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Сенат Польщі минулого тижня проголосував проти втілення цих змін, але нижня палата парламенту залишила чинними грудневі рішення.

Після цього Єврокомісія висловила стурбованість станом із дотриманням верховенства права у Польщі, де, за її оцінкою, "з’явилися передумови для вчинення адміністративного тиску на суддів та підірвана легітимність вищих судових органів".

У вівторок ПАРЄ відкрила моніторингову процедуру стосовно Польщі через порушення у процесі судової реформи й реформи системи юстиції принципів демократії та верховенства права.