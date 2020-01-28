Китай обурила карикатура про коронавірус у данській газеті

Китай вимагає вибачень від данської газети Jyllands-Posten за карикатуру на тему нового коронавірусу.

Про це повідомляє The Local із посиланням на китайське посольство в Данії.

«Ми висловлюємо наше сильне обурення і вимагаємо, щоб Jyllands-Posten і Нільс Бо Бодженс визнали свою помилку й публічно вибачилися перед китайським народом», - йдеться в заяві посольства.

Йдеться про опублікований у данському виданні Jyllands-Posten сатиричний малюнок художника Нільса Бо Боженса, «який є образою для Китаю і ранить почуття китайського народу», як зазначили в посольстві.

Карикатура являє собою малюнок китайського прапора, де замість жовтих зірок на червоному тлі зображений коронавірус.

Головний редактор газети Якоб Нібро сказав, що карикатуру не було задумано як образу: «Малюнок прапора та ілюстрація на ньому коронавірусу дуже швидко показують, що вони (Китай - ред.) борються з вірусом. Ось і все», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом. Випадки захворювання вже підтверджено в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

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В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Від коронавірусу наразі загинули 106 осіб. Загальна кількість підтверджених інфекцій у Китаї перевищує 4500.

Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix