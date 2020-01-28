Повалені дерева, знеструмлені будинки і пошкоджені автомобілі: Чехією пронісся ураган

У Чехії ураганний вітер знеструмив щонайменше 15 тисяч домогосподарств та пошкодив автомобілі.

Про це повідомляють Novinky.

"Чехією пронісся ураган. Без електроенергії залишилося 15 тисяч домогосподарств", - йдеться у матеріалі.

Пожежники у Празі та Центральній Чехії виїжджали на виклики десятки разів у вівторок, 28 січня. Їм довелося підіймати дерева та бігборди, що впали на дахи та автомобілі, розчищати дороги. У багатьох місцях дерева падали на дроти ліній електропередач, сталося 14 аварій на високовольтних лініях.

Найсерйозніша ситуація склалася у Кладно, Беруні та на заході Праги. Торкнулася негода Карлово-Варського краю.

Перші блискавки та ураганний вітер були зафіксовані о 12:50 у регіоні Хеб на кордоні з Німеччиною і згодом дісталися Праги, зачепивши також Устецький, Ліберецький, Плзенський краї.

Чехією пронісся ураган / Фото: tn.nova.cz

Метеорологи визначили негоду як "ураган у формі так званої шквальної лінії з сильним поривчастим вітром та електричною активністю".

Зазначається, що блискавка в січні не є звичайною справою для Чехії. Але таке інколи трапляється на перетинах важливих холодних фронтів. Зокрема, подібний феномен був зафіксований 3 лютого минулого року та 22 грудня 2018 року. У хроніках згадується, що 28 січня 1517 року була зимова буря, що супроводжувалась градом та сильним вітром.