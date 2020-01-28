Республіканці у Сенаті втрачають єдність на підтримку Трампа - The Hill

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вимушений боротися за те, щоби зберегти контроль над стратегією республіканців щодо проведення судових слухань з імпічменту президента після публікацій про записи ексрадника Трампа Джона Болтона.

Про це йдеться в розгорнутій статті в вівторок американського впливового видання The Hill.

"Напередодні Макконнелл відбивався від наполегливих закликів, у тому числі з боку однопартійців, щоби дозволити Джону Болтону та іншим потенційним свідкам виступити на слуханнях у Сенаті. Це могло би завдати відчутного удару захисту Трампа, якого досі підтримують республіканці", - зазначається в матеріалі.

Минулого тижня видання The New York Times оприлюднило тези з рукопису Болтона, що має лягти в основу його нової книги. Ексрадник Трампа, зокрема, підтвердив, що президент особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байденів.

Стратегія лідера республіканців Макконнелла полягає в тому, щоби максимально скоротити судовий процес з імпічменту та уникнути будь-яких спроб демократів посилити позицію звинувачення.

"Лідер республіканців закликав колег-однопартійців під час обідньої зустрічі в понеділок "тримати порох сухим" і не приймати рішень щодо виклику свідків і документів до кінця наступного тижня", - інформує видання.

За словами сенатора-демократа Кевіна Креймера, який був присутнім на обіді, Макконнелл закликав республіканців "пам'ятати, що ними був прийнятий пакет правил", який передбачає голосування по додаткових свідках після заслуховування аргументів сторін та відповідей на запитання.

Читайте також: Республіканці не дозволили демократам заслухати Болтона у справі імпічменту Трампа

Тим часом, серед республіканців з'явилися сумніви щодо подальшої єдності.

"Ми збираємось голосувати за свідків", - заявив у цьому зв'язку голова Республіканської конференції (партійного кокусу) Сенату Джон Баррассо. Він зауважив, що адвокати Трампа мають 16 годин на запитання після завершення виступів щодо оголошення аргументів.

Ще двоє республіканців, сенатори Мітт Ромні та Сьюзан Коллінз, дали зрозуміти, що швидше за все підтримають слухання з додатковими свідками. Ще один сенатор від Республіканської партії, Пет Тумі, висловив можливість проголосувати за свідчення Болтона в обмін на те, щоби в Сенаті також виступив син Джо Байдена, на що демократи висловили категоричним "ні".

При цьому, називаються прізвища щонайменше чотирьох сенаторів з Республіканської партії, які так чи інакше розглядали можливі варіанти залучення додаткових свідків.

Наразі на судових слуханнях в Сенаті представники захисту Трампа завершують представлення аргументів проти імпічменту президента США.

Фото: The White House