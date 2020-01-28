У ПАРЄ підтвердили повноваження низки делегацій, які були оскаржені

У Парламентській асамблеї Ради Європи підтвердили повноваження Швейцарії, Швеції, Португалії, Польщі, Іспанії, Північної Македонії та Молдови.

Відповідне рішення регламентного комітету оголосив 28 січня на пленарному засіданні президент ПАРЄ Рік Дамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Як повідомлялося, на початку зимової сесії Парламентської асамблеї були порушені процедури оскарження повноважень національних делегацій низки країн через недотримання гендерного балансу та пропорційності політичного представництва.

Деякі депутати наголосили, що у національних делегаціях від зазначених країн порушено гендерний баланс, тобто жінок менше, ніж 50% від загальної кількості членів.

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Оскарження повноважень зазначених делегацій підтримали щонайменше 10 депутатів від п'яти країн.

Дебати та голосування щодо підтвердження повноважень делегації РФ відбудуться у середу.

27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.