У ПАРЄ підтвердили повноваження низки делегацій, які були оскаржені
Відповідне рішення регламентного комітету оголосив 28 січня на пленарному засіданні президент ПАРЄ Рік Дамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
Як повідомлялося, на початку зимової сесії Парламентської асамблеї були порушені процедури оскарження повноважень національних делегацій низки країн через недотримання гендерного балансу та пропорційності політичного представництва.
Деякі депутати наголосили, що у національних делегаціях від зазначених країн порушено гендерний баланс, тобто жінок менше, ніж 50% від загальної кількості членів.
Оскарження повноважень зазначених делегацій підтримали щонайменше 10 депутатів від п'яти країн.
Дебати та голосування щодо підтвердження повноважень делегації РФ відбудуться у середу.
27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.