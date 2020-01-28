Нетаньягу судитимуть за обвинуваченнями у корупції

Генеральний прокурор Ізраїлю передав до суду обвинувальний акт щодо прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу за шахрайство, зловживання довірою та хабарництво в трьох окремих корупційних справах.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відкликав своє прохання щодо надання йому імунітету (від обвинувачення у корупції - ред.), генпрокурор Авічал Манделбліт передав до суду в Єрусалимі обвинувальний акт проти нього за хабарництво, шахрайство й зловживання довірою", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про обвинувачення у трьох різних корупційних справах.

Як повідомляє газета, тепер Нетаньягу постане перед судом, і йому загрожує реальне позбавлення волі.

За даними The Times of Israel, після рішення генпрокурора Нетаньягу став першим діючим прем'єр-міністром Ізраїлю, який постане перед судом за порушення закону.

Зазначається, що сам Нетаньягу серед усіх ізраїльських прем'єрів країни найдовше обіймає посаду глави уряду.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу відкликав з парламенту своє прохання щодо надання йому імунітету від обвинувачення у кількох корупційних справах.