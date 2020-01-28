Мало офіцерів і багато бюрократів: бундесвер не дуже готовий до колективної оборони в ЄС

Ситуація із якістю озброєнь у німецькій армії та нестача персоналу на тлі поширеної бюрократії погано впливає на стан боєготовності Бундесверу та його спроможності виконувати бойові завдання.

Про це заявив спецуповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс на брифінгу в Берліні 28 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи величезні гроші, які німецькі податківці витрачають на свої збройні сили, Бундесвер в цілому помітно малопридатний для виконання завдань", - заявив Бартельс, представляючи звіт.

За його словами, війська мають бути готові до колективної оборони в Європі та виконання місій по світу, але зараз цьому перешкоджають три фактори, на які скаржаться у військах: недостатнє матеріальне забезпечення, брак особового складу, забагато бюрократії.

Уповноважений визнав, що останнім часом фінансування збройних сил збільшилося та сягне у 2020 році 45 млрд євро. Зокрема, минулого року бюджет Міністерства оборони збільшився із 38,5 млрд євро до 43,2 млрд євро.

Тим не менш, оперативна готовність систем озброєнь є на рівні 2017-2018 років, "які були дуже поганими роками", сказав Бартельс. За його даними, в деяких випадках неготовими до використання є 40 відсотків збройних систем.

Ситуація непроста з особовим складом: близько 20 тисяч офіцерських посад є вакантними, а ВПС не вистачає інструкторів для винищувачів Eurofighter, наголосив він.

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Що стосується покращення умов служби солдатів, то цього останнім часом теж не відбулося, констатував Бартельс.

Отже, "потрібні не лише гроші, але й внутрішня реформа", підсумував він.

Фото: Bundeswehr/Jana Neumann