Підозри на коронавірус в Австрії не підтвердилися

Усі випадки підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Австрії не підтвердилися.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Перший випадок ймовірного зараження корона вірусом був зареєстрований 25 січня: під підозру потрапила китайська стюардеса, яку госпіталізували у Відні з симптомами грипу. Однак вже наступного дня було повідомлено, що результат тесту був негативний.

У той же день до віденського шпиталю з підозрою на коронавірус потрапила інша китайська громадянка, яка проживає в Австрії, але їздила до Китаю у відпустку. Однак і в цьому випадку підозра не підтвердилася.

У понеділок до віденських клінік потрапили двоє австрійських громадян, які їздили до Китаю, з симптомами температури та кашлю. Також під карантин було взято жителя м.Клагенфурт (федеральна земля Каринтія) з підозрою на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV.

У вівторок стало відомо, що ні в нових двох випадках у Відні, ні у випадку в Клагенфурті підозри на зараження коронавірусом не підтвердилися.

У МЗС Австрії закликали громадян країн утриматися від нетермінових подорожей у китайську провінцію Хубей.

В ніч на вівторок було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом в Німеччині.

Як повідомлялося, у Китаї були підтверджені 4474 випадки зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу (2019-nCoV). Хоча агентство Сіньхуа писало раніше про 4515 випадків зараження коронавірусом. На даний момент від цієї хвороби померли 107 осіб.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Німеччині.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.