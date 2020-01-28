У Туреччині стався ще один землетрус

Підземні поштовхи магнітудою 4,8 зафіксовано в західній провінції Туреччини Манісі.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

"У районі Киркагач турецької провінції Маніса стався землетрус магнітудою 4,8", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в управлінні, підземні поштовхи зафіксовано о 14:26 за місцевим часом 28 січня.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько семи кілометрів.

Читайте також: Євросоюз висловив готовність допомогти Туреччині після руйнівного землетрусу

Як повідомлялося, на сході Туреччини 24 січня стався землетрус магнітудою 6,8, в результаті якого загинула 41 людина. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в повіті Сивридже в провінції Елязиг.

За даними AFAD, після землетрусу зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Фото: АА