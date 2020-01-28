Нетаньягу передумав просити імунітет від обвинувачення у корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкликав з парламенту своє прохання щодо надання йому імунітету від обвинувачення у кількох корупційних справах.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяву самого Нетаньягу.

“У вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкликав своє прохання щодо надання йому імунітету від обвинувачення (у кількох корупційних справах — ред.) за кілька годин до початку розгляду його заяви у парламенті”, - йдеться у повідомленні.

За словами Нетаньягу, він більше не хоче “продовжувати цю брудну гру”.

Зазначається, що сьогодні парламент Ізраїлю мав обговорити формування комітету, який розглядав прохання Нетаньягу щодо надання йому імунітету від обвинувачення у суді у зв'язку з підозрою у корупції.

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Як відомо, у листопаді минулого року Нетаньягу вже були оголошені підозри в шахрайстві, зловживанні довірою та хабарництві в трьох окремих корупційних справах. Сам глава уряду спростовував будь-які зловживання зі своєї сторони.

Фото: АА