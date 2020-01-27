Зеленський взяв участь у заходах до 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Зеленський взяв участь у заходах до 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, під час робочого візиту до Республіки Польща.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що у Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію.

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"Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи", – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.

Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою.

Як відомо, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

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Президент України Володимир Зеленський 26-27 перебуває з робочим візитом у Польщі, де в Освенцимі бере участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Фото: president.gov.ua

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