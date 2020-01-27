Зеленський взяв участь у заходах до 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, під час робочого візиту до Республіки Польща.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що у Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію.

"Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи", – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.

Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою.

Як відомо, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Президент України Володимир Зеленський 26-27 перебуває з робочим візитом у Польщі, де в Освенцимі бере участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Фото: president.gov.ua