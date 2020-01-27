Нідерланди планують евакуацію 20 своїх громадян з Китаю
Про це повідомляє NOS.
“Міністерство закордонних справ вивчає можливості евакуації двадцятьох громадян Нідерландів з китайського міста Ухань через спалах коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проводяться консультації з іншими країнами-членами ЄС та владою Китаю щодо виїзду громадян Нідерландів.
Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.
За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.