Нідерланди планують евакуацію 20 своїх громадян з Китаю

У Нідерландах розглядають можливість евакуації 20 своїх громадян через спалах коронавірусу в китайському Ухані.

Про це повідомляє NOS.

“Міністерство закордонних справ вивчає можливості евакуації двадцятьох громадян Нідерландів з китайського міста Ухань через спалах коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводяться консультації з іншими країнами-членами ЄС та владою Китаю щодо виїзду громадян Нідерландів.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.