Німеччина вирішує, чи евакуювати з Уханя 90 своїх громадян

У МЗС Німеччини 27 січня створено кризовий штаб, який вивчає питання щодо доцільності евакуації близько 90 громадян ФРН з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це заявила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цьому кризовому штабі ми інтенсивно вивчаємо всі опції, в тому числі можливість евакуації наших громадян», - заявила Адебар.

Вона додала, що нині немає інформації, що хтось з німців заразився.

До Уханя прямує представник консульської служби посольства ФРН у Берліні, який на місці оцінить ситуацію, а після його звіту буде прийнято рішення.

У свою чергу представниця німецького МОЗу Зузанне Вакерс запевнила на брифінгу, що Німеччина добре підготовлена до можливого спалаху захворювання на коронавірус. «У нас добра система охорони здоров’я, і ми в змозі, якщо з’являться підозрілі випадки, швидко їх ідентифікувати, а постраждалих – ізолювати та лікувати», - заявила Вакерс.

За її словами, 2 тижні тому створено координаційний механізм між центральною владою та землями, а також аеропортами, в яких розміщені інформаційні плакати.

У самій Німеччині до прийняття хворих підготовлені клініки в Берліні, Гамбургу, Франкфурті, Мюнхені та Дюссельдорфі.

Єдиний підозрілий випадок, у Берліні, не був підтверджений.

Згідно з висновками Інституту Роберта Коха (RKI), ризик захворювання на коронавірус у Німеччині вважається низьким.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: Xinhua