У Камбоджі підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус

Уряд Камбоджі заявив про перший зафіксований у країні випадок захворювання на новий вид смертельної пневмонії (коронавірус), яка поширюється з Китаю.

Про це повідомляє Sky News у Twitter.

“Міністр охорони здоров'я Камбоджі (Мам Бун Хен – ред.) підтверджує перший у країні випадок зараження коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, захворів громадянин Китаю у прибережному місті Сіануквіль.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81. Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед них: Таїланд (8 випадків), США та Австралія (по 5 випадків), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по 4 випадки в кожній країні), Франція та Японія (по 3 випадки), В'єтнам (2), Непал та Канада (по 1 випадку).

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.