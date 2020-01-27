Столицю Казахстану замітає снігом - через завірюху затримали всі авіарейси

У столиці Казахстану Нур-Султані оголошено режим надзвичайної ситуації через складні погодні умови, всі рейси в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв тимчасово затримані.

Про це повідомляє Літер.

«У нас по місту Нур-Султану надзвичайну ситуацію оголошено, вона пройшла реєстрацію в управлінні юстиції. Наразі готується засідання комісії з надзвичайних ситуацій в шести регіонах - це Акмолінська, Східно-Казахстанська, Павлодарська, частково там, де є труднощі, в тому числі у забезпеченні населених пунктів, вона буде оголошуватися», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Юрій Ільїн.

За його словами, причиною оголошення НС в столиці стала потужна заметіль.

Також повідомляється, що 27 січня в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв затримали на невизначений час всі рейси на приліт і на виліт у зв'язку зі складними метеоумовами та обмеженою видимістю.

Траси з Нур-Султана в усіх напрямках закриті для будь-якого транспорту.

За інформацією tengrinews.kz, в акиматі рекомендували компаніям скоротити робочий день. Крім цього, скасували заняття першої та другої зміни для учнів шкіл і коледжів.

Комунальні служби, поліцейські, лікарі продовжують працювати в посиленому режимі.

Фото: Турар Казангапов