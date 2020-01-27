Прем’єр Словенії іде у відставку та вважає дострокові вибори найкращим варіантом
Укрінформ
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец оголосив у понеділок, що збирається піти у відставку, закликавши до дострокових виборів у країні.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Шарец заявив, що подасть заяву про свою відставку до парламенту в понеділок, щоб переговори про новий уряд розпочалися негайно», - йдеться у публікації.
Однак, на його думку, кращим варіантом було б провести дострокові вибори.
За словами Шареца, йому бракує достатньої підтримки в парламенті для просування його програми.
Оголошення прем’єра Словенії відбулася після несподіваної відставки міністра фінансів Андрея Бертончеля раніше цього дня.
Фото: BoBo