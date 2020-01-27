Прем’єр Словенії іде у відставку та вважає дострокові вибори найкращим варіантом

Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец оголосив у понеділок, що збирається піти у відставку, закликавши до дострокових виборів у країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Шарец заявив, що подасть заяву про свою відставку до парламенту в понеділок, щоб переговори про новий уряд розпочалися негайно», - йдеться у публікації.

Однак, на його думку, кращим варіантом було б провести дострокові вибори.

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За словами Шареца, йому бракує достатньої підтримки в парламенті для просування його програми.

Оголошення прем’єра Словенії відбулася після несподіваної відставки міністра фінансів Андрея Бертончеля раніше цього дня.

Фото: BoBo