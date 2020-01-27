У Південній Кореї підтвердили чотири випадки захворювання на коронавірус

У Південній Кореї підтверджено четвертий випадок захворювання на небезпечний коронавірус.

Про це повідомляє Yonhap.

«Південна Корея в понеділок повідомила про четвертий підтверджений випадок коронавірусу з Уханя на тлі того, як захворювання з Китаю, що нагадує пневмонію, поширюється в інші частини світу», - йдеться у повідомленні.

За даними Корейського центру з контролю та профілактики захворювань (KCDC), 55-річний громадянин Південної Кореї повернувся з китайського Уханя у січні. Через день після повернення додому він відвідав місцеву клініку. В неділю його стан погіршився, і його помістили в карантин. Тести дали позитивний результат на новий штам вірусу, від якого вже померли 80 людей.

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Органи охорони здоров'я заявили, що вони значно посилять правила обстеження людей із симптомами та вживатимуть заходів, щоб тримати більше людей у карантині та під пильним наглядом.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: Xinhua