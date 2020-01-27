У Південній Кореї підтвердили чотири випадки захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Yonhap.
«Південна Корея в понеділок повідомила про четвертий підтверджений випадок коронавірусу з Уханя на тлі того, як захворювання з Китаю, що нагадує пневмонію, поширюється в інші частини світу», - йдеться у повідомленні.
За даними Корейського центру з контролю та профілактики захворювань (KCDC), 55-річний громадянин Південної Кореї повернувся з китайського Уханя у січні. Через день після повернення додому він відвідав місцеву клініку. В неділю його стан погіршився, і його помістили в карантин. Тести дали позитивний результат на новий штам вірусу, від якого вже померли 80 людей.
Органи охорони здоров'я заявили, що вони значно посилять правила обстеження людей із симптомами та вживатимуть заходів, щоб тримати більше людей у карантині та під пильним наглядом.
Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.
Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб.
Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
Фото: Xinhua