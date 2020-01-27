Глава ВООЗ сьогодні зустрінеться з урядом Китаю через коронавірус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус проведе у понеділок, 27 січня, спеціальну зустріч з китайськими чиновниками на тлі зростаючої кількості жертв від коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

«У понеділок голова Всесвітньої організації охорони здоров’я проведе в Пекіні спеціальну зустріч з чиновниками, щоб обговорити, як стримувати коронавірус, через який загинуло 80 осіб, а понад 400 людей перебувають у критичному стані», - йдеться у публікації.

Раніше Тедрос Аданом Гебреєсус заявляв, що також планує провести зустрічі з експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу в Китаї.

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Він додав, що разом із колегами хоче вивчити розвиток подій і зміцнити взаємодію з Китаєм у забезпеченні подальшого захисту від спалаху захворювання.

Як зазначається, уряд Китаю розширив обмеження на поїздки по країні. Зокрема у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу вводиться заборона на перетин автобусами кордонів Пекіна, Шанхая, Чунціна та східної провінції Шаньдун. Також ЗМІ пишуть про аналогічні заходи у Тяньцзіні та Сіані.

Багато великих торгових мереж Китаю також заявили, що тимчасово закриють свої магазини, тоді як деякі інтернет-компанії та банки порадили працівникам працювати вдома.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб.