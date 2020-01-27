В Австралії збільшилась кількість хворих на коронавірус

В Австралії зафіксували вже п’ять випадків зараження новим коронавірусом, який поширився з Китаю.

Про це повідомляє 9NEWS.

“21-річна жінка стала четвертою людиною у Новому Південному Вельсі та п'ятою в Австралії, в якої виявлено коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

За даними медиків у штаті Новий Південний Вельс, нині студентка перебуває в карантині в одній з місцевих лікарень.

Зазначається, що у жінки встановили вірус після її повернення до Сіднею з Ухані минулого четверга, де спалахнув смертельний вірус.

Раніше влада Монголії вирішила закрити кордон із Китаєм після спалаху коронавірусу у місті Ухані.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.