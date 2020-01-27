Монголія закриває кордон з Китаєм через коронавірус

Влада Монголії вирішила закрити кордон із Китаєм після спалаху коронавірусу у місті Ухані.

Про це повідомляє Global Times у Twitter.

“Монголія закрила свій кордон із Китаєм у понеділок через спалах коронавірусу в Ухані”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборонено перетин кордону для автомобілістів та пішоходів.

У Монголії також скасовуються публічні заходи.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

фото: АА