Три події світу. Оглядини у Давосі, фактор Голокосту та «околоноля» Суркова

У Москві відбулася показова зміна куратора відносин з Україною.

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук побували у Давосі. Фактор Голокосту знову набуває помітної ваги у міжнародних відносинах.

Участь у ювілейному Світовому економічному форуму у Давосі стала для Володимира Зеленського та Олексія Гончарука. Президент пообіцяв потенційним інвесторам, які вкладуть 100 мільйонів доларів і більше в українську економіку персональну «інвест-няню», схоже, не зовсім розуміючи, що подібний підхід не має нічого спільного з формуванням привабливого інвестиційного клімату.

Олексій Гончарук

Прем’єр запевнив під час організованого Віктором Пінчуком «Українського сніданку» у високому рівні довіри всередині команди та пообіцяв 5 років стабільності, адже глава держави – порядна та відповідальна людина. Звісно, результат візиту українських керівників до Давосу не може бути миттєвим, але важко розраховувати, що вони виявилися більш успішними за Дональда Трампа, якому прилетіти на альпійський курорт не завадили нові обставини у справі про імпічмент, або Грету Тунберг, екологічний активізм якої все більше виглядає добре прорахованим проектом.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні / Фото: Офіс Президента

З Давосу Володимир Зеленський вирушив до Єрусалиму, де проходив форум пам’яті жертв Голокосту, організований за активної участі російських бізнес-кіл. Невипадково серед понад чотирьох десятків лідерів країн особливими привілеями там користувався Володимир Путін, який не лише не упустив нагоди здійснити чергову маніпуляцію історичними фактами, але і запропонував постійним членам Ради Безпеки ООН провести окрему зустріч. Схоже, за задумом Кремля вона має нагадувати конференцію в Ялті на початку 1945 року.

Український президент, пояснивши своє рішення бажанням поступитися місцем людям, які пережили Голокост, участі у Форумі не брав, вирішивши не бути мовчазним статистом для виступу Путіна. Достеменно невідомо, чи не перетнулися бува два Володимири на землі святій землі, у всякому випадку, публічних повідомлень про це чи витоків у медіа не було. Путін, який сформував уряд Мішустіна перед візитом до Єрусалиму, може бути задоволений прийомом та реверансами з боку Беньяміна Нетаньягу, який веде третю за рік парламентську кампанію. Зеленський відбув 26 січня до Польщі, де разом з іншими лідерами вшанує пам’ять жертв Аушвіца – Біркенау.

Владислав Сурков

Минулого тижня відбулася резонансна подія: російські медіа повідомили про звільнення з державної служби Владислава Суркова, помічника Путіна, який був куратором російської політики на Донбасі та інших окупованих Росією територіях пострадянських країн. Його замінив, схоже, вигравши апаратну боротьбу Дмітрій Козак, уродженець Кіровоградщини, який реалізовував, зокрема, російські плани у Молдові. Тому радіти відходу Суркова не варто, краще замислитися над наслідками показової зміни політики Кремля для України.

Євген МАГДА, Інститут світової політики