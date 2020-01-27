В Афганістані авіація знищила 16 талібів

У результаті ударів військової авіації на півночі Афганістану ліквідовано 16 бойовиків руху "Талібан".

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.

"У суботу щонайменше 16 бойовиків були вбиті в результаті авіаударів по укриттях талібів в окрузі Балх в однойменній провінції на півночі Афганістану. Про це повідомив у неділю представник армії в північному регіоні Мохаммад Ханіф Резай", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, авіаудари цілеспрямовано завдавалися по укриттях талібів у цьому районі.

Читайте також: Таліби вбили 20 силовиків на півночі Афганістану

За словами Резая, за останні кілька днів у районі Балх силовики за підтримки бойових літаків визволили від бойовиків кілька сіл.

Фото: defense.gov