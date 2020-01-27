У Британії презентували монету, присвячену Brexit

Першу партію спеціальних монет, присвячених виходу Великої Британії з ЄС, представив міністр фінансів країни Саджид Джавід.

Про це інформує DW.

«У Великобританії у неділю, 26 січня, представили монету, випущену спеціально до виходу країни з Європейського Союзу. На монеті номіналом 50 пенсів написано «Мир, процвітання і дружба з усіма народами» та поставлена дата Brexit - 31 січня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Монету представив міністр фінансів Великої Британії Саджид Джавід.

Зазначається, що 31 січня до банків, поштових відділень та магазинів надійде близько трьох мільйонів монет. Ще сім мільйонів запустять в обіг пізніше протягом року.

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DW нагадує, що міністерство фінансів Великої Британії планувало викарбувати спеціальні монети до 29 березня 2019 року - саме на цю дату спочатку був запланований Brexit. Згодом їх випустили до 31 жовтня, але вихід країни з ЄС знову перенесли, і через це довелося розплавити мільйон уже випущених монет.

Як повідомлялося, 23 січня законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документа королевою Єлизаветою ІІ. Перед тим він пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Фото: Sajid Javid, Twitter