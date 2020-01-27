У Британії презентували монету, присвячену Brexit
Про це інформує DW.
«У Великобританії у неділю, 26 січня, представили монету, випущену спеціально до виходу країни з Європейського Союзу. На монеті номіналом 50 пенсів написано «Мир, процвітання і дружба з усіма народами» та поставлена дата Brexit - 31 січня 2020 року», - йдеться в повідомленні.
Монету представив міністр фінансів Великої Британії Саджид Джавід.
Зазначається, що 31 січня до банків, поштових відділень та магазинів надійде близько трьох мільйонів монет. Ще сім мільйонів запустять в обіг пізніше протягом року.
DW нагадує, що міністерство фінансів Великої Британії планувало викарбувати спеціальні монети до 29 березня 2019 року - саме на цю дату спочатку був запланований Brexit. Згодом їх випустили до 31 жовтня, але вихід країни з ЄС знову перенесли, і через це довелося розплавити мільйон уже випущених монет.
Як повідомлялося, 23 січня законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документа королевою Єлизаветою ІІ. Перед тим він пройшов усі етапи затвердження в парламенті.
Фото: Sajid Javid, Twitter