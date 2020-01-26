У Росії скасували запуск військового супутника

Запуск ракети "Союз-2.1а" з військовим супутником "Меридіан-М" з космодрому Плесецьк було скасовано через збій в електрообладнанні носія. Ракету знято зі стартового столу, несправність планують усунути за один-два тижні.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на два джерела у ракетно-космічній галузі.

«Старт було скасовано через проблеми в електрообладнанні ракети-носія", - сказав один зі співрозмовників.

Інше джерело підтвердило відмову в електриці, зазначивши, що «наразі ракета є знятою зі стартового столу і відправлена ​​до монтажно-випробувального комплексу, на усунення несправності піде від одного до двох тижнів».

Співрозмовники повідомили, що збій було виявлено ще у п'ятницю, близько 9:00 (за московським часом), перед початком заправки ракети компонентами палива. Запуск ракети "Союз-2.1а" зі супутником "Меридіан-М", за деякими повідомленнями, мав відбутися 24 січня о 14:00 (за московським часом). Ракету було встановлено ​​на модернізований стартовий комплекс № 3 космодрому Плесецьк. Перший після ремонту пуск з цього стартового столу відбувся 11 грудня 2019 року.

У 2017 році російська компанія "Інформаційні супутникові системи" ім. академіка М.Ф. Решетньова отримала замовлення на виробництво чотирьох військових супутників "Меридіан-М".