Японія евакуює своїх громадян з Уханя через коронавірус

Японія оголосила про евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, епіцентру спалаху нового коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, повідомляє Bangkok Post.

«Ми вирішили відправити всіх (громадян Японії в Ухані) до Японії, якщо вони того побажають, всіма способами, включаючи чартерний рейс», - сказав Абе журналістам.

Він зазначив, що офіційний Токіо координує свої дії з урядом Китаю на різних рівнях, і має намір всіляко прискорити процес евакуації своїх громадян з Уханя.

Згідно зі словами представника МЗС Японії, наразі в провінції Хубей знаходиться 430 японців.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США, Франції та Канаді.

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У Китаї від хвороби вже загинуло 56 осіб.

Фото: АА