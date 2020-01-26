Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 35

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на сході Туреччини зросла до 35 осіб.

Про це заявив віцепрезидент країни Фуат Октай, повідомляє Anadolu.

«Кількість жертв землетрусу на сході Туреччини досягла 35 осіб», - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 45 осіб.

Як зазначає видання, за медичною допомогою в цілому звернулися тисяча п'ятсот сорок сім людей.

Зруйновано 76 будинків, 643 будівлі серйозно пошкоджені. 425 спорудам завдано шкоди легкого та середнього ступеня тяжкості.

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Раніше повідомлялося про 31 загиблого внаслідок землетрусу магнітудою 6,8, який стався ввечері 24 січня в районі міста Сивридже і зачепило сусідні регіони на сході Туреччини.

Після землетрусу було зареєстровано 678 підземних поштовхів.

Фото: АА